Mar del Plata Club superó 31 a 21 a Sporting en el partido saliente de la duodécima fecha del Torneo Regional Pampeano A de rugby que se disputó ante un gran marco de público en Santa Celina.

Con el triunfo Mar del Plata se afianzó en la cima de las posiciones, ahora con 5 puntos de ventaja sobre su vencido cuando quedan dos fechas por delante para finalizar la fase regular.

El duelo era clave en la pelea por la punta de cara a las semifinales, para las que ambos ya están clasificados.

Mar del Plata Club fue un poco más desde el vamos, estuvo siempre por delante en el tanteador y ya se fue ganador al descanso (21-14).

Los de Juan Cruz Queral se impusieron con dos tries y tres conversiones de Pedro Hernández Coste, más otros tres tries de Gonzalo Recalde, Sebastián Hernando y Joaquín Rojas.

Sporting anotó con tries de Agustín Area, Felipe Charles y Renato Abad, todos convertidos por el propio Abad.

El triunfo le permitió a Mar del Plata Club sacar 5 puntos de ventaja sobre Sporting con 10 en juego. Y además se aseguró la ventaja en caso de empatar al término de las catorce fechas porque ganó el clásico de este sábado por 10 puntos y había perdido por 8 en la ida (31-39).

Otros resultados : Comercial 32-Universitario 39, Argentino (BB) 19 – Sociedad Sportiva 41 y San Ignacio 24 – Los Cardos 36.

Posiciones: Mar del Plata Club 50 puntos; Sporting 45; Universitario 39; Sociedad Sportiva 36; Comercial 29; Los Cardos 22; San Ignacio 5 y Argentino 0.

Próxima fecha: Universitario vs. Mar del Plata Club vs. Sporting vs. Sociedad Sportiva; Los Cardos vs. Comercial y San Ignacio vs. Argentino.

Ganó el seleccionado M17

En la previa del clásico, el seleccionado M17 de la Unión de Rugby de Mar del Plata goleó 99 a 0 a su par de la UROBA por la segunda fecha del Campeonato Argentino en su Zona Ascenso.

El combinado marplatense, que venía de vencer a Chile en el debut, visitará ahora San Juan en la tercera y última fecha de la fase de grupos del Campeonato Argentino.

Foto: Nay Charo / Mar del Plata Club