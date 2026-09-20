dispuso un asueto para distintos niveles educativos con motivo del Día del Estudiante. Jardines y escuelas primarias tendrán clases normalmente.

Este lunes 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante y, en la provincia de Buenos Aires, la jornada tendrá un esquema especial en las escuelas. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) estableció un asueto que alcanza a distintos niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

De esta manera, no habrá clases en las escuelas de nivel secundario, por lo que los estudiantes de ese nivel no deberán concurrir a los establecimientos educativos durante la jornada.

El asueto también alcanza al nivel superior, la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, la formación profesional y los Centros de Formación Integral de Educación Especial.

En cambio, los jardines de infantes y las escuelas primarias mantendrán las clases con normalidad durante el lunes 21 de septiembre.

La fecha se conmemora cada año como el Día del Estudiante y coincide con el inicio de la primavera en Argentina. En las escuelas secundarias bonaerenses, además, septiembre es un mes en el que se desarrollan distintas propuestas vinculadas con la participación estudiantil y la construcción de ciudadanía.

Así, para miles de estudiantes bonaerenses, el lunes será una jornada sin actividad escolar, mientras que los alumnos de nivel inicial y primario deberán concurrir a clases normalmente.

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