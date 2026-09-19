Representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) mantuvieron una reunión con el Obispo de Mar del Plata y Vicepresidente del Consejo de Educación Católica (CEC), Monseñor Ernesto Giobando, con el objetivo de abordar distintas cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo y al cuidado de las y los docentes y de la comunidad educativa en general en las instituciones educativas.

Del encuentro participaron Adriana Donzelli, Secretaria General de SADOP Provincia de Buenos Aires; Ángel Guaras, Secetario Tesorero de la Seccional; y por Delegación Mar del Plata, su Secretaria General Carla Mancuso y Noelia Iriarte, Secretaria Gremial.

Durante la reunión se dialogó especialmente sobre la importancia de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en las escuelas, como espacios fundamentales para la prevención y el abordaje de las distintas situaciones que pueden afectar la salud y la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores docentes.

En este sentido, desde SADOP se destacó la necesidad de fortalecer estos ámbitos de participación, promoviendo el trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores para identificar situaciones de riesgo, prevenirlas y construir mejores condiciones laborales en las instituciones educativas.

Asimismo, se intercambiaron miradas sobre distintas situaciones que atraviesan actualmente a las comunidades educativas y sobre la importancia de generar espacios de diálogo que permitan abordar las problemáticas de manera constructiva, promoviendo el respeto, el cuidado y la convivencia dentro de las instituciones.

“Para SADOP es fundamental generar espacios de diálogo con todos los actores que forman parte de la comunidad educativa. El intercambio y la construcción de consensos son herramientas necesarias para abordar las distintas problemáticas y fortalecer las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente”, señalaron desde la organización sindical.

También, se conversó sobre las instancias formativas que SADOP viene promoviendo en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación y con las asociaciones de escuelas, como parte de una política orientada a fortalecer la formación y el acompañamiento de las y los docentes.

El encuentro permitió compartir miradas y reafirmar la importancia del diálogo, el respeto y la construcción colectiva como caminos para fortalecer la comunidad educativa, promover la paz social y contribuir al bien común.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales de las y los docentes y con la construcción de una educación basada en el diálogo, el respeto, el cuidado y la dignidad de quienes trabajan todos los días en las instituciones educativas”, concluyeron desde SADOP.