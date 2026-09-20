El peronismo salió fortalecido de las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Retuvo los tres centros de estudiantes que conduce, aumentó sus porcentajes y se consolidó como segunda fuerza en otras tres facultades. La elección también dejó un fuerte retroceso de la Franja Morada y un dato incómodo para los libertarios, que pese al respaldo de funcionarios nacionales y legisladores no logran hacer pie en la UNMdP.

Uno de los resultados más fuertes se produjo en Ciencias Exactas y Naturales. MES, referenciada en La Cámpora, obtuvo el 87% de los votos frente al 13% de Cauces. El dato cobra otra dimensión cuando se mira la historia reciente de la facultad. Cauces había conducido el centro durante más de 15 años hasta que MES logró desplazarla en 2025. Un año después, el peronismo no sólo retuvo esa conquista sino que amplió considerablemente su respaldo y alcanzó un porcentaje récord.

En Humanidades, Humanidades por el Proyecto, referenciada en La Cámpora, alcanzó el 75% de los votos y ratificó la conducción del centro frente a otras cuatro listas.

La elección de Humanidades dejó además uno de los golpes más duros para los libertarios. Propuesta por la Libertad, el espacio de LLA y el PRO, obtuvo apenas el 5% y quedó afuera de la comisión directiva.

El resultado contrasta con el respaldo político que recibió la agrupación. Hasta el propio subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, intervino públicamente en defensa del espacio durante el conflicto que se produjo semanas atrás en la facultad. A eso se sumó el acompañamiento de dirigentes y legisladores nacionales. Nada de ese despliegue alcanzó para trasladar el crecimiento electoral de La Libertad Avanza a la universidad.

En Ciencias de la Salud y Trabajo Social, El Quilombo, integrado por el Movimiento Evita y Aluvión, consiguió el 65% frente al 29% de Sur. Allí el cambio también había comenzado el año pasado, cuando el peronismo terminó con 18 años de conducción de Sur. Esta vez volvió a ganar y creció en votos. Además, obtuvo mayoría absoluta en Trabajo Social y mayoría simple en Enfermería.

El peronismo también creció donde todavía no conduce. En Derecho, el principal bastión que conserva la Franja Morada, SUMATE, referenciada en la JUP, alcanzó un 30% histórico y quedó posicionada como la principal oposición.

En Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Grupo Académico conservó el centro con el 51%, mientras Proyecto FAUD, de La Cámpora, llegó al 28% y ratificó su lugar como segunda fuerza.

En Psicología se impuso la agrupación independiente MEPS con el 75%, pero el resultado volvió a mostrar el retroceso del reformismo. La JUP quedó segunda con el 16%, mientras que la Franja Morada cayó al 8%, su peor resultado histórico. En Medicina también ganó un espacio independiente, EMED, con el 73%, frente al 26% de la Franja.

La contracara es una Franja Morada que pierde peso en distintas facultades y un espacio libertario que, pese a contar con el Gobierno nacional, funcionarios y legisladores involucrados en su desembarco universitario, todavía no logra construir una representación estudiantil significativa en la UNMdP.

Las elecciones se desarrollan además en medio de la disputa del gobierno de Javier Milei con las universidades nacionales por el financiamiento y luego de dos años en los que la defensa de la universidad pública volvió a ocupar el centro de la discusión política. En ese escenario, los primeros resultados muestran un crecimiento del peronismo dentro de la UNMdP que ahora buscará profundizarse en las tres facultades que todavía deben votar.