La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), informó que, de acuerdo al último informe técnico, la reconversión luminosa alcanzó el 50% de avance general sobre el total proyectado para esta etapa de la obra.

En la última semana, Villa Primera alcanzó el 82% de ejecución, Plaza Peralta Ramos el 66% y Colinas de Peralta Ramos un 19%.

Paralelamente al despliegue de la tecnología LED, el EMVIAL continúa reforzando las tareas de mantenimiento y atención de solicitudes en todo el partido de General Pueyrredon, registrando un nuevo pico de actividad durante septiembre.

En lo que va del año se concretaron más de 20.000 reparaciones, abarcando reclamos vecinales e intervenciones surgidas de los relevamientos diarios del Ente. Tan solo durante el mes de septiembre se realizaron casi 2.500 intervenciones, lo que representa un incremento del 12% respecto a agosto y refleja el esfuerzo sostenido para mantener los barrios iluminados.

Se recuerda a los vecinos que ante luminarias apagadas, fallas o emergencias en la vía pública, pueden ingresar su solicitud a través de la línea telefónica gratuita 147 o mediante la plataforma web mardelplata.gob.ar/147