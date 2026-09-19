Mar del Plata es una de las locaciones elegidas para el rodaje de “Plata Quemada”, la nueva serie de Netflix basada en la novela homónima de Ricardo Piglia. La producción, a cargo de K&S Films, realizó jornadas de filmación en distintos escenarios de la ciudad, donde participaron alrededor de 90 talentos locales, principalmente en roles de extras y extras calificados, que representan el 45% del personal involucrado en las jornadas realizadas en Mar del Plata.

A la participación de trabajadores locales se suma la contratación de servicios auxiliares a empresas y proveedores del distrito por alrededor de USD 25.000, generando movimiento en rubros vinculados a los servicios, la logística y la producción audiovisual. Este tipo de rodajes también permite que equipos y trabajadores de la ciudad participen de proyectos de mayor escala, incorporen experiencia y fortalezcan los vínculos entre el sector audiovisual y otros actores de la economía local.

La realización de “Plata Quemada” se enmarca en las acciones que se llevan adelante para posicionar a Mar del Plata como destino film friendly y fortalecer las condiciones para la llegada de nuevas producciones. En este sentido, el Municipio evalúa la posible implementación futura de un cash rebate, una herramienta de incentivo financiero que permitiría mejorar la competitividad de la ciudad frente a otros destinos y favorecer la radicación de proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.

La llegada de una producción de estas características no solo genera actividad durante las jornadas de filmación, sino que también amplía la visibilidad de Mar del Plata como locación. La serie, basada en hechos reales, recrea en cuatro capítulos el atraco ocurrido en 1965 y sus consecuencias, y tendrá a Buenos Aires, Montevideo y Mar del Plata entre sus escenarios. Está prevista para llegar a Netflix con distribución internacional en más de 170 países, por lo que las imágenes de la ciudad que se mantengan en la edición final podrán ser vistas por audiencias de distintos mercados.

Desde Mar del Plata SET gestionan los permisos de filmación y fotografía en espacios públicos de todo el Partido de General Pueyrredon. A través de un trabajo coordinado con productores, se busca no solo facilitar la ejecución de realizaciones audiovisuales, sino también garantizar una convivencia armoniosa entre la actividad productiva y los vecinos.

Para conocer más sobre el desarrollo de la industria audiovisual en Mar del Plata, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/industriaaudiovisual

La nueva versión para Netflix está protagonizada por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza. La producción está a cargo de K&S Films, compañía fundada en 2005 por Oscar Kramer y Hugo Sigman, con trayectoria en cine y series y presencia internacional a través de sus oficinas en Madrid y Ciudad de México. Entre sus producciones se encuentra “El Eternauta”, además de otros proyectos desarrollados junto a destacados directores y equipos de la industria audiovisual.