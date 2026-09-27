La ciudad de Mar del Plata, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), llevó adelante una propuesta que puso en valor uno de los principales atributos de la ciudad: su gastronomía.

En el stand 1240 de FIT 2026, tuvo lugar la presentación de la marca “Mar del Plata, Capital Gastronómica de Argentina”, que es una iniciativa que busca fortalecer el posicionamiento del destino a través de su identidad gastronómica.

La presentación oficial contó con la presencia de Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación; Gustavo Hani, Consejero Asesor del Inprotur; Laura Teruel, Presidenta de la Cámara Argentina de Turismo; y Daniel “Willy” Querciali, Presidente del Consejo Federal de Turismo, junto a representantes del sector turístico y gastronómico, integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona, representantes de Aerolíneas Argentinas, miembros de la Red DTI, chefs, empresarios, trabajadores del sector y referentes de la actividad.

También estuvieron presentes los Secretarios de Turismo de Chaco, Rosario, Ciudad de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, quienes acompañaron este lanzamiento de promoción de Mar del Plata.

En ese marco, cuando asistente pudo disfrutar de la cocina de los reconocidos chefs Patricio Negro y Hernán Domínguez, quienes compartieron con autoridades, profesionales del turismo, medios de comunicación y visitantes de la FIT exquisitos los sabores marítimos.

En este sentido, esta presentación realizada en el stand de Mar del Plata durante la FIT 2026 permitió mostrar ante referentes de la actividad turística, medios y visitantes el potencial de una ciudad que ofrece experiencias gastronómicas durante las cuatro estaciones, propuesta reafirma a Mar del Plata en escena.