El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Superior convoca al Encuentro Provincial: Experiencias y Desafíos de los Consejos Locales de Hábitat

Tendrá lugar el jueves 1° de octubre a las 11 en el Espacio Cova, Funes 2146, y tiene como objetivo central cruzar experiencias concretas, visibilizar aciertos y analizar los obstáculos que enfrentan los distintos municipios en la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (N° 14449).

Entendiendo que los Consejos Locales son herramientas democráticas fundamentales para la planificación urbana, y que la articulación regional es clave para potenciar sus alcances

Luján, 9 de Julio, Azul, General Pueyrredon y Bahía Blanca serán parte de una jornada para debatir cómo fortalecer la participación y las herramientas para una gestión del hábitat más justa e inclusiva.



El cierre estará a cargo del vicepresidente de CAUBA y Secretario SHVC, Arq. Gustavo Barcia; del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony

y del Dr. Alberto Ramírez, coordinador de Consejos Locales de la Subsecretaría de Hábitat, Vivienda y Ciudad Región Atlántica-Pampeana

Cabe destacar que el encuentro será transmitido por streaming. Para quienes quieran participar de manera virtual, el enlace de acceso es: https://youtube.com/live/Wf_ RGoGszK8?feature=share





Organiza: Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Ciudad.