La tradicional Caravana de la Primavera, una de las celebraciones más convocantes de Mar del Plata, debía realizarse este domingo 20 de septiembre.

Sin embargo, ante las condiciones climáticas previstas, la organización resolvió postergar el evento para priorizar la seguridad y el bienestar de las miles de personas que participan cada año y fijar la nueva fecha el domingo 4 de octubre.

Ante esta situación, desde el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo destacaron el significado del lema elegido para esta edición, “Juntos, levantemos la mirada”, como una invitación a mirar hacia adelante y mantener vivo el espíritu de encuentro que caracteriza a la Caravana, aun frente a la necesidad de modificar la fecha prevista para la celebración.

Los solapines adquiridos anteriormente seguirán teniendo validez para la nueva fecha.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones permanecerán cerradas durante esta semana en la sede del Pequeño Mundo y volverán a abrir el lunes 28 de septiembre, en los mismos horarios: de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00, en Matheu 3349.

Asimismo, la inscripción continuará habilitada en todas las sucursales de FAVA.

El valor del solapín es de $4.000 y puede abonarse en efectivo o mediante transferencia. También se podrá realizar la inscripción a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862.

La inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, aunque representa una forma de colaborar con la organización y permite acceder a distintos beneficios: