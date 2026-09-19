El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, participó de la Feria Internacional Portuaria 2026, realizada en Mar del Plata, donde la Subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol, expuso sobre las políticas que lleva adelante la Provincia en materia de movilidad, conectividad y seguridad en el transporte fluvial.

Mayol disertó en el panel “Puertos y Desarrollo Territorial”, donde presentó las tareas que se desarrollan diariamente en las aguas de jurisdicción provincial, principalmente en el Delta bonaerense, para garantizar y mejorar la movilidad de las y los isleños.

“El ministro Martín Marinucci nos pidió estar presentes en este encuentro para mostrar las potencialidades que tenemos en el sector fluvial”, expresó Mayol durante la exposición que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

En ese marco, la subsecretaria destacó que “el Delta argentino es el que tiene el mayor transporte público de pasajeros” y agregó: “Cuando pensamos en desarrollo, no podemos hacerlo sin garantizar la posibilidad de movilizarse para estudiar o trabajar”.

Durante la Feria, el Ministerio de Transporte bonaerense también contó con un stand institucional destinado a difundir las distintas políticas y acciones que desarrolla la Provincia vinculadas al transporte fluvial.

En ese sentido, la cartera que conduce Marinucci planifica, regula y fiscaliza los servicios fluviales con el objetivo de mejorar el traslado y la seguridad de quienes viven en las islas. Entre sus tareas se encuentran la autorización y fiscalización de servicios, recorridos y horarios de las embarcaciones que navegan por los cursos de agua que conectan los partidos de Escobar, San Fernando y Tigre.

Asimismo, a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), se implementan tarifas subsidiadas para residentes y reguladas para quienes visitan el Delta. A su vez, en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia garantiza el transporte escolar fluvial gratuito para estudiantes.

Para fortalecer la presencia territorial y brindar respuestas de manera directa a las y los isleños, el Ministerio cuenta además con una sede y una delegación permanente donde pueden realizarse consultas, denuncias y reclamos vinculados al servicio.