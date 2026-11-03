Buenos Aires, 3 noviembre (NA) — El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, le envió un mensaje al Gobierno nacional a días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, en el que puso el foco en las necesidades que atraviesa nuestro país.

«Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino«, sostuvo el obispo e hizo hincapié en que hay «sectores muy postergados que necesitan una mano más grande«. Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación ciudadana.

En declaraciones radiales, Braida destacó las organizaciones que llevan adelante actividades solidarias para asistir a quienes más lo necesitan al mismo tiempo que marcó la importancia de que esas acciones estén acompañadas por herramientas que permitan a esas personas participar de manera activa en la sociedad.

«El desarrollo requiere la promoción humana», aseveró y relacionó este objetivo con el acceso al trabajo. Siguiendo esa línea, consideró fundamental la puesta en marcha de «una democracia más participativa que involucre a todos«.

Luego habló de la justicia social como un concepto que debe interpelarnos a todos. «La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos», señaló.

Al ser consultado sobre la visita del Sumo Pontífice, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, el titular de la Pastoral Social destacó que «el Papa viene para todos los argentinos», por lo que la invitación se extiende a creyentes, no creyentes y a personas de diferentes ideologías políticas.

Contó que desde La Rioja se organizan viajes para participar de las actividades y que aquellos que no puedan movilizarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. “Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda”, concluyó.

Agencia NA