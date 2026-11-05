En una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, Guillermo Bianchi encabezó este jueves la representación del Sindicato de Empleados de Comercio, en un encuentro que contó con la participación de intendentes y representantes de municipios de la región, la CGT y organizaciones gremiales. El objetivo común es encontrar una salida a la crisis de Supermercados Toledo y preservar las fuentes de trabajo.

La reunión fue encabezada por el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Daniel Buccico, y contó con la presencia del secretario general del SECZA, Guillermo Bianchi, y gremios como Camioneros, UATRE y Maestranza.

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la participación y el acompañamiento de las autoridades municipales de la región. Estuvieron presentes el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, junto con representantes de la Municipalidad de General Pueyrredon. También participaron funcionarios de las áreas legales y de producción de los municipios involucrados.

Este acompañamiento institucional refleja la preocupación compartida por el impacto social y económico que representa la situación de Toledo y la necesidad de articular esfuerzos para encontrar una solución que permita preservar las fuentes de trabajo y resguardar a cientos de familias.

También formaron parte de la audiencia el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, Miguel Guglielmiotti y representantes legales de Supermercados Toledo S.A. y de la empresa Cleaness SRL.

Durante la reunión, la representación empresarial informó que se encontraban en trámite las transferencias bancarias correspondientes al pago de los salarios de la totalidad de los trabajadores, comprometiéndose a que los haberes fueran acreditados en tiempo y forma. Asimismo, expresó sus disculpas por la situación planteada y señaló que el presidente de la empresa se encontraba en Buenos Aires gestionando posibles alternativas para resolver la crisis.

Bianchi agradeció especialmente la participación de los municipios y destacó la importancia de que no existan restricciones regulatorias que obstaculicen las posibles operaciones de venta de la empresa, con el propósito de avanzar hacia una solución que permita resguardar los puestos laborales.

En ese sentido, los representantes municipales manifestaron su preocupación por la incertidumbre que atraviesa la empresa y se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios, dentro de sus competencias y regulaciones, para facilitar una eventual operación de venta y contribuir a la preservación de las fuentes de trabajo.

Otro de los puntos abordados fue la situación judicial de la empresa. Las organizaciones sindicales, acompañadas por representantes municipales, informaron que las actuaciones de la audiencia serán incorporadas al expediente que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 7, en el marco del concurso preventivo de Supermercados Toledo. Por su parte, el Sindicato de Camioneros también anunció que realizará una presentación en dicho expediente.

Finalmente, las partes acordaron sostener una mesa de trabajo que se reunirá todos los jueves a las 13 horas para realizar un seguimiento permanente de la situación. Además, se fijó una nueva audiencia para el viernes 4 de diciembre a las 13 horas.

Desde el SECZA se continuará trabajando junto a las organizaciones gremiales y las autoridades municipales para defender los derechos de los trabajadores, exigir el cumplimiento de las obligaciones salariales y acompañar todas las gestiones necesarias para encontrar una salida que garantice la continuidad laboral de Supermercados Toledo.

La defensa de cada puesto de trabajo requiere del compromiso y la articulación de todos los sectores. En ese camino, el SECZA sostiene su compromiso con los trabajadores de Toledo y sus familias.