A partir de una denuncia efectuada por vecinos, el animal que fue retirado estaba en condiciones de maltrato, desnutrición severa y signos de descuido. Recibió atención clínica veterinaria de urgencia y actualmente permanece en un hogar de tránsito hasta su adopción. Se recuerda que los vecinos pueden postularse ingresando a bit.ly/Transitoparaadopcion

Esta mañana intervinieron en una vivienda ubicada en Eduardo Peralta Ramos 2400 del barrio Las Heras, donde se retiró un perro en estado crítico de salud, desnutrición severa, signos de maltrato y abandono.

En detalle, se realizó un operativo en conjunto con la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon y personal policial de la Policía Ecológica por disposición de la Fiscalía General UFI 6, a cargo de Romina Díaz, en respuesta a una denuncia policial efectuada por vecinos de la zona.

Ante la gravedad del estado del animal al momento de la visita en domicilio, se le brindó atención de emergencia mediante hidratación y administración de complejo vitamínico, como primera asistencia.

En los próximos días será evaluado clínicamente y permanecerá bajo la guarda de un hogar de tránsito, donde recibirá la atención necesaria hasta avanzar hacia una futura adopción responsable.

Durante el procedimiento, se labraron tres actas de infracción por distintas faltas a la Ordenanza Municipal Nº 22.031 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, respecto a las siguientes prohibiciones que se establecen a los propietarios, poseedores y tenedores de mascotas: tener un perro suelto (Art. Nº13), mantener un animal en la terraza (Art. N º13) y debido a las condiciones de maltrato detectadas ante el animal que fue retirado (Art. Nº 11).

Se recuerda que ante situaciones de maltrato y para que Zoonosis pueda intervenir, los vecinos deben realizar la denuncia penal en la comisaría más cercana o a través del correo [email protected], aportando la mayor cantidad de información posible. Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se deberá completar el formulario web de denuncias de Zoonosis en formularios.mardelplata.gob.ar/?id=964

Requisitos para ser hogar de tránsito o adoptar

Las personas interesadas en postularse como hogar de tránsito o para futuras adopciones pueden inscribirse a través de bit.ly/Transitoparaadopcion

Los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas tienen la obligación de mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y seguridad adecuadas a su especie y raza. Además, deben proporcionarles alojamiento, agua limpia, alimentación y los cuidados necesarios para prevenir enfermedades zoonóticas.

En este sentido, la Ordenanza Municipal Nº 22.031 establece que la persona tenedora de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que este pudiera ocasionar, de acuerdo con la legislación vigente.

Asimismo, los animales de compañía no podrán tener como alojamiento habitual balcones, terrazas, vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen condiciones adecuadas para su salud y bienestar. Tampoco podrán deambular sueltos en la vía pública ni en espacios de uso público no habilitados para tal fin. Cuando circulen fuera del hogar deberán hacerlo con correa y collar.

Para más información sobre la normativa vigente, se puede ingresar en bit.ly/ordenanzatenenciaresponsable