Después de seis años enfocado en la publicación de singles, El Príncipe Idiota, el proyecto solista de Mariano Di Cesare, regresa al formato de álbum con “Carisma Secreto”, una producción que marca una nueva etapa en su recorrido artístico y representa, hasta el momento, el trabajo más ambicioso de su carrera.

La presentación en Mar del Plata será el domingo 8 de noviembre, a las 20, en Club TRI (20 de Septiembre 2650), donde el músico compartirá en vivo las canciones de este nuevo material.

El álbum fue concebido durante un retiro de diez días en una cabaña del Tigre, donde Di Cesare trabajó junto a Cruz, Juan Pablo Di Cesare y Andyno Plex en la composición y el desarrollo de las canciones. La producción estuvo a cargo de Cruz y el propio Mariano Di Cesare, en una búsqueda sonora que combina raíces rockeras, sensibilidad folk y una impronta cinematográfica.

Uno de los aspectos destacados de “Carisma Secreto” son sus colaboraciones con Devendra Banhart y Lucas Martí, dos artistas que forman parte del universo musical y las influencias del proyecto. El resultado es una colección de canciones en las que conviven la delicadeza de las composiciones, la profundidad melódica del post-grunge y las texturas electrónicas.

Dos proyectos y una misma búsqueda musical

Mientras presenta este nuevo trabajo, Mariano Di Cesare también avanza con la producción del décimo álbum de Mi Amigo Invencible, la banda que fundó y lidera desde 2007. El grupo, que en 2027 celebrará sus 20 años de trayectoria, representa otra de las dimensiones de su recorrido artístico.

El Príncipe Idiota nació en 2015 como su camino solista y se convirtió en un espacio para explorar nuevas posibilidades dentro de la canción. A lo largo de estos años, Di Cesare construyó una identidad propia, con una musicalidad que transita entre el indie folk, el rock y las atmósferas cercanas a las bandas sonoras cinematográficas.

En ese recorrido llevó su música por Argentina, México, Guatemala, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y España, alternando presentaciones solistas y con banda. También compartió escenario con artistas como Yo La Tengo, Devendra Banhart y Mac DeMarco.

Con “Carisma Secreto”, el músico profundiza esa búsqueda y abre un nuevo capítulo en su obra. La cita en Mar del Plata será el domingo 8 de noviembre, a las 20, en Club TRI.

Link entradas https://articket.com.ar/EL-PRINCIPE-IDIOTA-EN-CLUB-TRI/