En el primer día de acción de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, que se realizan en Mar del Plata hasta el 7 de noviembre, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, visitó las diferentes sedes de competencia que reciben a más de 6 mil jóvenes de todo el país.

“Estamos acompañando a los jóvenes de todo el país en esta primera jornada de los Juegos Evita con toda la motivación que significa para ellos el comienzo de la competencia y participar en estás 38 disciplinas deportivas en lugares tan emblemáticos de Mar del Plata”, resaltó Scioli en su visita a las competencias en la Playa Popular.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita cuentan con un despliegue organizativo que contempla más de 40 escenarios deportivos distribuidos en más de 30 sedes e instituciones, con cuatro grandes centros de competencia: CEF N.º 1, EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes.

El Subsecretario destacó la importancia de estos Juegos para la detección de talentos para poder potenciarlos hacia el Alto Rendimiento: “Muchos chicos que están se ilusionan con competir en los Juegos Olímpicos y de eso se trata, hacer realidad los sueños de los jóvenes”.

Los Juegos tendrán una instancia de clasificación a los Juegos Sudamericanos Escolares 2026 en disciplinas como atletismo, natación y tenis de mesa, y contarán con clínicas deportivas, capacitaciones técnicas, evaluaciones de biomecánica del ENARD, talleres de alto rendimiento, intercambios con deportistas consagrados.