Se termina octubre, un mes que quedará para el recuerdo por tener un clima bastante diferente con respecto a otros años, sobre todo por la abundante nubosidad y las temperaturas mas bajas que lo habitual.
Para este fin de semana, el anticiclón sobre aguas del océano Atlántico será el encargado de aportar aire húmedo a la región provocando días cambiantes. Por momentos con cielo cubierto y algunas lluvias y por momentos con sol y cielo despejado.
Este período se mantendrá en los próximos días con viento del sector este/noreste y con temperaturas entre 16 y 18 grados.
Para este sábado, Mar del Plata tendrá tiempo fresco. Cielo cubierto a despejado. Probabilidad de lluvias. Viento leve a moderado del sector este/noreste. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 18°.
Reporte @sebapagliarino