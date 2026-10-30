El Gobierno nacional dispuso una nueva prórroga en la aplicación de los incrementos impositivos sobre los combustibles en todo el país para amortiguar el impacto inflacionario.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 1305/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

En los considerandos se señaló que la prórroga fue dispuesta «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible».

En el expediente del Ministerio de Economía se fundamenta que «resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones», vinculadas a la evolución previa de los precios al consumidor.

El mecanismo responde a la Ley N° 23.966, que establece «montos fijos en pesos por unidades de medida para determinar el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono».

La norma exige ajustes trimestrales según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC.

Agencia NA