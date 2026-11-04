Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la decisión de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) de distinguir a Matías Iriarte en un encuentro destinado a reconocer a referentes de la nocturnidad local.

A través de una carta entregada este martes a la comisión directiva de la entidad, firmada por su presidente, Carlos Fernando Díaz, y su tesorero, Martín Sanllorenti, la organización expresó su «gran desazón» al conocer que el empresario figura entre las personas que serán reconocidas en la actividad prevista para este miércoles 4 de noviembre.

En el documento, los familiares sostienen que Iriarte lleva varios años intentando apropiarse de un espacio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico-militar y que actualmente forma parte del Archivo de la Memoria de Mar del Plata.

Según señalaron, la situación se remonta a la gestión municipal del exintendente Carlos Arroyo. También afirmaron que mantuvieron reuniones con el empresario, quien les habría asegurado desconocer la historia del lugar, pero que posteriormente habría avanzado nuevamente con sus intenciones, con el acompañamiento de la mayoría del Concejo Deliberante.

Además, denunciaron el incumplimiento de reiteradas suspensiones dispuestas por la Justicia y cuestionaron tanto la actuación del empresario como la del municipio frente a esas resoluciones.

«Nos parece muy doloroso para la Memoria de los hechos ocurridos en la ciudad que se honre y premie a alguien a quien no le importa bailar y fabricar alcohol sobre nuestros muertos», expresaron en uno de los pasajes más contundentes de la carta. Y agregaron: «Nadie pondría un café en Auschwitz».

El reconocimiento de la AEHG

La distinción cuestionada forma parte de una iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica que busca poner en valor el compromiso y el aporte de quienes impulsan el desarrollo de la actividad nocturna en Mar del Plata.

Bajo la consigna «Reconocer el presente, impulsar el futuro de nuestra noche», el encuentro se realizará este miércoles 4 de noviembre, a las 17, en la sede de la entidad, ubicada en Santa Fe 1858, primer piso.

Además de Iriarte, serán distinguidos Etienne Leroux, Ariel Gambini, Pablo Villar, Federico Goransky y Aníbal Rodríguez.

La propuesta de la AEHG apunta a reconocer a referentes del sector y generar un espacio de diálogo sobre los desafíos y las oportunidades de la nocturnidad marplatense. Sin embargo, la inclusión de Iriarte entre los homenajeados generó el cuestionamiento público de la organización de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.