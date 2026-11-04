La mitad de la semana sigue bajo un ambiente húmedo y cálido en la región lo activa un período de lluvias débiles a moderadas para este miércoles en Mar del Plata.

Sin embargo, a medida que transcurra la jornada, el ingreso de aire frío modificará el panorama de cara a la segunda parte del día en donde se espera una mejora en las condiciones del tiempo con cielo despejado y un descenso de temperaturas.

Hacia el jueves la primavera volverá a estar presente con cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso. Mientras que el viernes un nuevo frente frío pasará por el sudeste bonaerense provocando lluvias y un descenso térmico hacia el sábado.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo cubierto con lluvias. Mejorando por la tarde. Viento leve a moderado del sector este/noreste en rotación al sur. La temperatura mínima se estima en 14° y la máxima en 17°.

Reporte @sebapagliarino