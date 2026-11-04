Mar del Plata. — EMCOVOS ONG se prepara para celebrar sus siete años de trayectoria con un gran encuentro comunitario. La cita será el sábado 12 de diciembre, a partir de las 16:40 horas, en el Club Talleres, ubicado en Magallanes 3878.

La convocatoria ya cuenta con 400 personas inscriptas y quedan muy pocas entradas disponibles. Será una jornada para compartir con familiares y amigos, disfrutar de sorteos y sorpresas, y celebrar todo lo construido junto a la comunidad.

Pero esta celebración tendrá un propósito que va mucho más allá del festejo: la entrada consistirá en un alimento no perecedero y todo lo recolectado será destinado a tres comedores de Mar del Plata.

De esta manera, EMCOVOS busca que cada persona que participe pueda convertirse en parte de una acción solidaria concreta, acompañando a quienes más lo necesitan.

David Leszczynski, fundador y presidente de EMCOVOS ONG, destacó el significado de este encuentro y expresó: «Cumplir siete años es mirar hacia atrás y valorar todo lo que fuimos construyendo junto a tantos vecinos, profesores, colaboradores y familias que confiaron en este proyecto. Fueron años de mucho trabajo, de puertas abiertas y de compromiso con nuestra comunidad».

«Queremos celebrar este camino, pero también queremos que esta celebración sirva para ayudar. Por eso pensamos en los tres comedores y en la posibilidad de que cada persona que venga pueda aportar un alimento. No se trata solamente de reunirnos y pasar un lindo momento, sino de demostrar que cuando la comunidad se une, puede transformar las cosas. Ese es el espíritu de EMCOVOS», agregó.

Durante estos siete años, la organización impulsó actividades y espacios gratuitos vinculados a la educación, la cultura, la solidaridad y el deporte, promoviendo la participación y el encuentro entre vecinos.

Las entradas son limitadas y quedan muy pocas disponibles. Para reservar un lugar, los interesados pueden comunicarse al 223 610 9365, enviando un mensaje con la palabra ENTRADA.

El próximo 12 de diciembre, EMCOVOS invita a celebrar siete años de historia, compartir una jornada especial y, sobre todo, ayudar.