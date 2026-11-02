Comienza una nueva semana y los primeros días de noviembre empiezan a mostrar un ambiente mas primaveral en el sudeste bonaerense.

El aire húmedo y templado predominará en los próximos días con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. Además, la atmósfera se mantendrá inestable por lo que la posibilidad de algunas lluvias estará latente.

Hacia la segunda parte de la semana, la llegada de un frente frío cambiará el panorama. Después de varios días templados, el próximo fin de semana se espera que sea otoñal con jornadas soleadas pero con máximas apenas de 12 o 13 grados.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo parcial a algo nublado con probables tormentas. Viento levc a moderado del sector este/noreste en rotación al sudeste. La temperatura mínima se estima en 13° y la máxima en 21°.

Reporte @sebapagliarino