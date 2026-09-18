A través de la Resolución N°3487/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció el aumento del 1,70% en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad para el mes de septiembre. La normativa contempla también la liquidación del adicional del 20% por Zona Desfavorable en las provincias patagónicas.

La medida consolida el esquema de incrementos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acordado de manera unánime por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, en cumplimiento con la Ley de Emergencia en Discapacidad. De esta manera, se garantiza que los valores del nomenclador se actualicen periódicamente de acuerdo con la evolución de los precios.

La actualización de este mes se calcula sobre los aranceles de agosto, preservando así el valor de los honorarios profesionales y la calidad de la atención. Alcanza a las distintas prestaciones contempladas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, entre ellas servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte. El incremento se aplica en todas las categorías sin diferencias según el tipo de prestación.

A través de este esquema de actualización mensual, el Gobierno nacional ratifica su compromiso con actualizar los valores periódicamente para dar mayor previsibilidad al sector. La medida responde a un cambio de paradigma en la gestión de los recursos, garantizando el uso eficiente y sostenible de los mismos.