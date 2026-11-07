Los Juegos Nacionales Juveniles Evita concluyeron este sábado con las últimas competencias que consagraron a la provincia de Santa Fe como la ganadora del medallero oficial con 79 medallas:28 doradas, 25 plateadas y 26 de bronce. En tanto, el equipo de la Ciudad Autónomia de Buenos Aires finalizó en segundo lugar con 63 medallas (18 doradas, 24 plateadas y 21 de bronce) y tercera fue la delegación de Córdoba con un total de 51 preseas (17/14/20). Los datos corresponden al medallero de las 31 disciplinas convencionales del programa de competencia. En los próximos días, se procesarán también las medallas correspondientes a las 7 disciplinas del deporte adaptado.

«Les quiero agradecer a los jóvenes de todo el país que llegaron a Mar del Plata desde distintos lugares a compartir este evento único con mucho respeto, entusiasmo y alegría. Felicito a los deportistas, a los entrenadores y a cada una de las provincias por el esfuerzo que han hecho para llegar a esta instancia», remarcó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que estuvo presente en la primera jornada de competencia.

Los Evita reúnen cada año en Mar del Plata a más de 7.000 participantes provenientes de 700 localidades y 20 jurisdicciones de todo el país. La competencia contempla 38 disciplinas deportivas, 31 convencionales y siete adaptadas, distribuidas en más de 40 escenarios y 30 sedes de la ciudad. El programa incluye deportes tradicionales y nuevas expresiones deportivas, con el objetivo de promover la participación, la inclusión y el desarrollo del deporte juvenil en todo el territorio nacional.

Los Juegos Evita constituyen una política pública deportiva y social que, desde hace décadas, genera oportunidades para miles de jóvenes, favorece la integración federal y permite descubrir y acompañar nuevos talentos. Son un espacio de encuentro, convivencia e intercambio entre chicos y chicas de distintas provincias, donde se fortalecen valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo. Una experiencia que trasciende los resultados y que convierte al deporte en una herramienta de inclusión, formación y construcción de futuro.