Hay fechas que el país no olvida. A pocos días de cumplirse nueve años del último contacto del submarino ARA San Juan, Mar del Plata volvió a reunirse para recordar a sus 44 tripulantes con un gesto que une memoria y futuro: premiar a quienes hoy encuentran en el mar un lugar de superación.

La novena entrega del galardón comenzó con el Himno Nacional Argentino, entonado de pie, en clima de profundo respeto. En representación de los familiares estuvieron presentes Juan y Graciela, padres del suboficial primero Daniel Fernández, y Nancy y Juan Carlos, cuyo hijo fue el capitán de corbeta Adrián Zunda Meoqui.

Luego, se sucedieron las palabras de bienvenida de Rodolfo Murillo, presidente del Club de Pesca y anfitrión del evento, y Patricia Garciarena, titular del CPD.

Finalmente, se revelaron los nombres de los distinguidos, dos jóvenes que crecieron frente al mismo mar que hoy los consagra.

En la rama femenina, el premio quedó en manos de Isabella Assmann (14 años), que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y la de oro en los ODESUR.

En la rama masculina, el acreedor fue Tomás “Toto” Rondinara, campeón argentino de stand up paddle (SUP) en 2025 y 2026 en sprint, larga distancia y race técnico, que ya compite al máximo nivel. En su nombre, recibió su hermano Valentín.

Con este galardón, declarado de interés por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, el Círculo vuelve a mirar hacia adelante. Porque mientras haya jóvenes que amen el agua, el recuerdo de los 44 seguirá navegando y el agua seguirá siendo esperanza.