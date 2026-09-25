Peñarol de Mar del Plata venció 81-61 a Fluminense en su debut en el triangular internacional que se disputa en el Arena UniBH de Belo Horizonte, Brasil.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella construyó una sólida victoria de principio a fin y cerró el encuentro con una diferencia de 20 puntos.

El equipo marplatense tomó el control desde el inicio y se mantuvo al frente durante todo el partido. Los parciales fueron 18-11, 34-25, 58-43 y 81-61.

El alero Nicolás Chiaraviglio fue el máximo anotador de Peñarol con 17 puntos, además de sumar 4 robos y 2 rebotes. Por su parte, Luciano Guerra aportó 15 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Agustín Pérez Tapia completó una destacada actuación con 14 puntos y 3 asistencias.

Peñarol cerrará su participación en el triangular este viernes, desde las 19, cuando visite al local Minas Tenis Club en la definición del torneo.