Un arriesgado procedimiento de la Patrulla Municipal quedó registrado durante la madrugada de este domingo en Mar del Plata, cuando un agente utilizó su propio cuerpo para detener una motocicleta con dos ocupantes que intentaba escapar de un control vehicular.

La secuencia también muestra la intervención de otros efectivos para reducir a los ocupantes. Según las informaciones difundidas sobre el procedimiento, antes de la maniobra se habían utilizado armas menos letales para intentar detener la marcha de la motocicleta.

El video tuvo una importante repercusión en las redes sociales, tanto por el riesgo al que se expuso el agente como por las características del procedimiento, que también generó comentarios y cuestionamientos de algunos testigos.

El respaldo de Montenegro

Tras la difusión de las imágenes, el intendente Guillermo Montenegro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el trabajo de los integrantes de la Patrulla Municipal y confirmó que se había comunicado con el agente involucrado, identificado por sus iniciales como L.M.

«Cuando nombramos a la Patrulla Municipal, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término», expresó el jefe comunal.

En relación con el estado de salud del trabajador municipal, Montenegro llevó tranquilidad y aseguró: «Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M.: me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar»

Además, agradeció el acompañamiento de la Policía durante el procedimiento y manifestó su respaldo a quienes participan de este tipo de operativos.

«Quiero felicitar a quienes se arriesgan y decirles cuánto me llenan de orgullo. Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber», sostuvo.

Finalmente, el intendente cerró su publicación con un mensaje sobre la política de control del espacio público: «Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir».