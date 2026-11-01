La Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” finalizó este domingo con un balance más que positivo. Más de 30.000 personas pasaron por esta celebración de la literatura local y nacional que ofreció una variada programación con entrada libre y gratuita que incluyó presentaciones de libros, charlas debate, talleres de lectura, firma de ejemplares y actividades infantiles.

El evento contó con la participación de reconocidos autores y personalidades de la cultura nacional, entre los que se destacaron Hugo Alconada Mon, Reynaldo Sietecase, Alexandra Kohan, Federico Jeanmaire, Santiago Speranza, Carlos Rottemberg y Luciana Di Luca.

A su vez, la feria reafirmó su compromiso con el talento marplatense al otorgar un lugar central a escritores, poetas e investigadores locales, como así también a editoriales independientes de la región y a las publicaciones de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM).

Cabe destacar que la organización fue desarrollada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Cámara de Libreros del Sureste Bonaerense, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredon y la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que -al cierre- destacaron la excelente respuesta del público y el rol clave del evento para fomentar la lectura y el encuentro.