Buenos Aires, 30 octubre (NA) – Racing le ganó a Aldosivi por 2 a 1 y lo condenó a jugar la próxima temporada en la Primera Nacional, ya que no podrá alcanzar a Deportivo Riestra a falta de una fecha para el final. Asimismo, la «Academia» ya no tenía chances de ingresar a los playoffs del campeonato.

En un partido disputado en el «Cilindro» de Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura, los goles para la «Academia» los hicieron Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. Por su parte, Andrés Vombergar habíá abierto la cuenta para el «Tiburón».

En el primer tiempo, Racing comenzó desconcertado ante un Aldosivi que salió a ganarlo para intentar quedarse en la Primera División. Fue así que el arco se abrió a los 20 minutos ya con la segunda chance clara que le quedaba a Andrés Vombergar en el área chica.

El delantero ex San Lorenzo ya había avisado en un centro previo, en el que mandó la pelota muy arriba del arco de Cambeses. Pero en la segunda no perdonó: le quedó la pelota limpia tras un córner y la mandó a guardar de cabeza.

Mmientras tanto, las tribunas en el “Cilindro” de Avellaneda no paraban de reprochar y protestar contra dirigentes y jugadores, a raíz del malo año que tuvo el equipo y del 2027 que afrontará sin copas internacionales.

En ese contexto, el empate para Racing llegó 4 minutos más tarde, a los 24. Tras un lateral desde la derecha, Tomás Conechny habilitó a “Maravilla” Martínez quien conectó de zurda en el área chica para el 1 a 1 parcial.

Pero la suerte no acompañó al delantero de la “Academia”, quien a los 29 sintió un dolor en su isquiotibial tras una definición mano a mano contra Lucas Acosta. “Maravilla” salió en camilla y con la ovación de los hinchas de fondo.

Pero los cambios tempraneros en Racing no terminarían ahí. Para el segundo tiempo, se conoció que Facundo Cambeses había sufrido un mareo en el vestuario y Matías Tagliamonte debió reemplazarlo en el arco para el segundo tiempo.

A los 13 minutos de la segunda mitad, el partido se quebró luego de que Joaquín Pombo cargó en área propia contra Lautaro Díaz, también ingresado para el complemento.

Tras una revisión del VAR, el árbitro Nazareno Arasa cobró penal para Racing y a los 15 Ignacio Rodríguez cambió por gol, con un buen zurdazo cruzado.

A pesar del esfuerzo de Aldosivi para aunque sea empatar e ilusionarse con mantener la categoría, Racing se mostró sólido y pudo sostener el resultado ante su gente, en el último partido del año en condición de local.

La “Academia” jugará su último partido oficial del año el próximo fin de semana, cuando enfrente a Barracas Central. Por su parte, Aldosivi ya descendido recibirá a River en Mar del Plata.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona B – fecha 15

Racing – Aldosivi

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Yamil Possi

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martin García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 20m. Andrés Vombergar (A), 24m. Adrián Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 15m. Ignacio Rodríguez (R).

Cambios en el primer tiempo: 29m. Francisco Fraga por Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Matías Tagliamonte por Facundo Cambeses (R) y Lautaro Díaz por Matías Zaracho (R), 16m. Leonel Pérez por Matías Kranevitter (R), 21m. Alan Sosa por Agustín Palavecino (A), Elía López por Santiago Moya y Felipe Anso por Andrés Chávez (A), 29m. Matías Pérez por Alejandro Tello, 31m. Federico Laurelli por Braian Cufré (A).

Agencia NA.