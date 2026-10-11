El Ministerio de Salud y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia abren la convocatoria 2026 para Investigadores/as Asociados/as en Salud, una nueva figura destinada a reconocer y fortalecer la tarea científica que desarrollan profesionales dentro del sistema público de salud bonaerense. La inscripción estará abierta del 15 de octubre al 16 de noviembre y las bases y formularios están disponibles en www.cic.gba.gob.ar/convocatorias/

Es importante destacar que no hay cupo ni concurso entre los postulantes. A partir de las postulaciones recibidas, se evaluará cada trayectoria y se categorizará a quien cumpla los requisitos. Es excluyente que sean profesionales de planta permanente (art. 3º Ley N° 10.471, o Ley N° 10.430 con estabilidad) con actividad de investigación en el sistema público de salud provincial, que no pertenezcan a la Carrera del Investigador ni al Personal de Apoyo de la CIC ni al CONICET y que no tengan dedicación exclusiva en una universidad nacional o provincial (excepto en hospitales escuela universitarios).

La iniciativa surge del convenio de cooperación firmado entre ambos organismos el año pasado, que creó esta nueva figura de ‘Investigador/a Asociado/a en Salud’ con el objetivo de jerarquizar la investigación en salud pública, y fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sanitario. Su puesta en marcha busca fomentar la producción de conocimiento situado en las instituciones de salud y potenciar investigaciones vinculadas con las problemáticas sanitarias de la Provincia. No es un ingreso a la Carrera del Investigador, sino un reconocimiento con requisitos adaptados a cómo se desarrollan proyectos de investigación en el sistema de salud. No exige título de doctor ni tiene límite de edad.

El reconocimiento permitirá acceder a convocatorias de proyectos científicos y a sus mecanismos de financiamiento, publicar en revistas científicas, participar en redes, programas de formación, intercambio y cooperación impulsados por la CIC y el Ministerio de Salud. La figura tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de renovación, y no modificará la situación laboral, remuneración ni carga horaria de las y los profesionales.

Selección

Las postulaciones serán evaluadas por una Comisión Asesora Ad Hoc integrada por la CIC y el Ministerio de Salud, que analizará los antecedentes de las y los aspirantes y determinará su correspondencia y la categoría de encuadramiento (las categorías son: asistente, adjunto/a, independiente y principal).

Se valorarán la antigüedad en el sistema público de salud, la participación en proyectos de investigación acreditados, la formación académica de posgrado, presentaciones en congresos y reuniones científicas, publicaciones, formación de recursos humanos y tareas docentes, entre otros antecedentes. Cada antecedente cargado debe tener documentación respaldatoria verificable.