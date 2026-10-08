El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie de la mar registrada en Mar del Plata durante septiembre de 2026.

Los datos provienen de mediciones cada 5 minutos realizadas con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el Muelle del Club de Pescadores.

Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales efectuadas en la Escollera Norte, y con los valores climatológicos de la EOC calculados a partir de los registros del mes de septiembre entre los años 2013 y 2023.

Durante septiembre de 2026, la temperatura superficial del mar en Mar del Plata promedió 10,9°C. La mayor parte del mes, hasta el día 26, se mantuvo por debajo del promedio climatológico mensual (11,6°C). Los últimos días la temperatura aumentó alcanzando el valor máximo de 12,8°C el día 26.

La comparación de los estadísticos principales de septiembre de 2026 con los calculados a partir de la serie en la EOC (2013–2023) para el mes, muestra la disminución en casi todas las medidas, con un apartamiento medio de alrededor de 1°C, y una menor dispersión de los valores. La única excepción fue el valor mínimo que resultó 0,5°C mayor.

Estos resultados muestran que septiembre de 2026 se caracterizó por temperaturas en la superficie relativamente bajas, menor amplitud y sin valores extremos absolutos para el mes.