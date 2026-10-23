La concejal Vilma Baragiola, del bloque UCR + Nuevos Aires, presentó un proyecto de ordenanza para que el Municipio de General Pueyrredon adhiera a la denominada Ley EMA, que crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

La propuesta apunta a fortalecer las herramientas de prevención, información y concientización frente a una problemática que afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes, y que requiere respuestas coordinadas entre el Estado, las instituciones educativas, las familias y las organizaciones de la comunidad.

“La violencia digital también vulnera derechos y puede tener consecuencias muy graves. Por eso, necesitamos trabajar en la prevención, brindar información y generar herramientas para que chicos y chicas puedan desenvolverse en entornos digitales seguros”, fundamentó Baragiola sobre el mensaje que propone transmitir la iniciativa impulsada.

El proyecto establece que el Departamento Ejecutivo deberá impulsar campañas de difusión y concientización sobre el uso responsable de las tecnologías, la ciudadanía digital, el consentimiento, la privacidad y la protección de los datos personales. También contempla acciones específicas sobre ciberacoso, grooming, difusión no consentida de imágenes íntimas y los riesgos asociados a la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial.

En ese sentido, la iniciativa advierte sobre los nuevos desafíos que plantean las tecnologías digitales, especialmente ante la posibilidad de crear, alterar y difundir imágenes o contenidos íntimos sin autorización de las personas involucradas.

“No alcanza con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Tenemos que anticiparnos, educar y generar conciencia. La prevención debe involucrar a las escuelas, las familias y a toda la comunidad”, explicó la edil radicaL.

Además, el proyecto promueve la articulación del Municipio con las autoridades educativas provinciales, los establecimientos escolares, las organizaciones comunitarias y los organismos especializados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También faculta al Ejecutivo a celebrar convenios con clubes, centros culturales y entidades de la sociedad civil para colaborar en las acciones de sensibilización.

La Ley EMA contempla, entre otras medidas, la incorporación progresiva de contenidos sobre convivencia digital, consentimiento y privacidad en el ámbito educativo, la capacitación del personal y la actualización de protocolos de intervención para atender situaciones de violencia digital, resguardar pruebas y acompañar a las personas afectadas.

Baragiola sostuvo que con esta iniciativa busca “que el Partido de General Pueyrredon fortalezca su compromiso con la prevención y la protección de derechos, promoviendo una convivencia digital basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado de la intimidad”.