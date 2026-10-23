Este viernes 23 de octubre comenzará la 21ª edición de la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”, una propuesta que durante diez jornadas reunirá a escritores, editoriales, librerías y lectores en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en el Paseo Aldrey. La actividad se desarrollará todos los días, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita y se extenderá hasta el 1 de noviembre.

La programación completa ya se encuentra disponible en el sitio oficial de la feria, donde se pueden consultar las actividades previstas, los horarios de las presentaciones y los autores que participarán de esta nueva edición.

Entre los invitados se encuentran el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase, el novelista Federico Jeanmaire, el escritor Santiago Speranza, el productor teatral Carlos Rottemberg y la escritora Luciana De Luca. La propuesta también contará con la participación de autores marplatenses, editoriales, entre las que se encuentra la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) y librerías de la región.

Una propuesta que vincula literatura, universidad y comunidad

La Feria del Libro es organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), y de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A lo largo de sus diez jornadas, el encuentro ofrecerá presentaciones de libros, charlas, talleres y espacios de lectura destinados a públicos diversos. Además de acercar a los lectores a autores de distintos ámbitos, la feria constituye una oportunidad para conocer la producción editorial local y regional.

La realización de una nueva edición también recupera el valor de la feria como espacio de encuentro cultural, en el que conviven distintas voces, géneros y experiencias vinculadas con la lectura y la escritura.