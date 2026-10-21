El senador provincial de La Libertad Avanza Diego Valenzuela presentará este viernes 23 de octubre en Mar del Plata su libro “Belgrano, el primer liberal”, una obra que propone redescubrir una de las facetas menos conocidas del prócer argentino: su pensamiento económico y su visión sobre el desarrollo del país.

La actividad se realizará a las 17.30 horas en el auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicado en avenida Dorrego 281, y estará centrada en las ideas económicas de Manuel Belgrano y su aporte al pensamiento liberal argentino.

A lo largo del libro, Valenzuela recupera el rol de Belgrano como economista y sus reflexiones sobre la producción, el comercio y la libertad económica, proponiendo una mirada sobre su legado que trasciende su participación en la independencia y la creación de

la bandera nacional.

La publicación, editada por Hojas del Sur y con prólogo del presidente Javier Milei, invita a reflexionar sobre las ideas económicas presentes en los orígenes de la Argentina y su relación con los debates actuales sobre el desarrollo nacional.

La presentación, organizada por Hojas del Sur y Fundación Faro, abrirá un espacio de encuentro e intercambio con estudiantes, profesionales y vecinos interesados en la historia

argentina, la economía y el pensamiento político.

A través de esta obra, Valenzuela propone recuperar una dimensión menos explorada de uno de los protagonistas centrales de nuestra historia y poner en discusión la vigencia de sus ideas sobre la libertad, la producción y el crecimiento económico en la Argentina actual.