Llega el fin de semana y las condiciones del tiempo se mantienen sin mayores cambios sobre el sudeste bonaerense. La abundante nubosidad, el viento del cuadrante este y las bajas temperaturas son un denominador común por estos días.

A este panorama se le sumarán algunas lluvias durante las próximas 72 horas con mejoras temporarias pero bajo un ambiente invernal. Es que el viento comenzará a rotar desde el sábado hacia el sector sur/sudeste por lo que se espera un descenso térmico el fin de semana con máximas apenas de 12 o 13 grados.

Recién sobre el próximo martes se espera una recuperación de temperaturas y del tiempo con jornadas en donde aparecerá el sol y las tardes quedarán agradables pero siempre con máximas por debajo de los 20°.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco. Cielo cubierto con lluvias. Viento leve a moderado del sector noreste en rotación al este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 16°.

Reporte @sebapagliarino