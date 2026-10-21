El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires presentó una acción judicial en defensa de la potestad de los certificados emitidos por profesionales de la Psicología para justificar inasistencias laborales vinculadas con padecimientos de salud mental, tras la incertidumbre generada en ese sentido por la reforma laboral.

La presentación busca despejar las dudas suscitadas tras la modificación del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuyo texto se reemplazó la referencia a “facultativos” por “médicos habilitados”, cuya interpretación estricta podría desconocer una competencia propia de los profesionales de la Psicología.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de La Plata, bajo el expediente FLP N.º 49146/2026, a cargo del juez Ernesto Kreplak, tras una acción impulsada por el titular del Consejo Superior del Colegio bonaerense, Lic. Pablo Della Savia, en representación de más de 30.000 profesionales matriculados en el territorio bonaerense.

Desde el Colegio se sostiene que la nueva redacción debe interpretarse de manera integral, considerando la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, la Ley N.º 23.277 de Ejercicio Profesional de la Psicología y la Resolución N.º 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación, que reconocen competencias profesionales vinculadas con la evaluación, el diagnóstico y la certificación en salud mental.

También advierte que desconocer estas competencias afectaría tanto el ejercicio profesional como el derecho de las personas a acreditar situaciones vinculadas con su salud mental en el ámbito laboral.

Para la entidad bonaerense, una lectura estrictamente textual del nuevo texto del Ar. 210 podría restringir competencias que otras leyes ya reconocen a los psicólogos en materia de evaluación, diagnóstico y certificación en salud mental.

Asimismo, advierten que esa lectura profundizaría una problemática que los profesionales ya enfrentaban antes de la reforma, debido a las resistencias de algunos empleadores a reconocer certificados expedidos por psicólogos. Desde el órgano profesional entienden que la nueva redacción podría agravar ese escenario al incorporar una mención exclusiva a los médicos dentro del régimen de justificación de ausencias.