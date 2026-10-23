Con una conferencia de prensa colmada en la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, se presentó una nueva edición de La Fiesta de la Medialuna, un encuentro popular que crece año tras año y proyecta a Mar del Plata hacia todo el país.

Tras convocar a más de 30.000 personas y producir 3.000 docenas de medialunas en su última edición, el desafío será superar el récord mundial de la medialuna gigante, con el Sindicato de Panaderos y su maestro, Juan Pablo Pugliese. Habrá carpa cultural y gastronómica, capacitaciones, certamenes a la mejor Medialuna en Tradicional, Sin Tacc y Medialuna del día a día, demostraciones en vivo, artistas locales y propuestas para toda la familia.

Con la conducción de Luis Epul, participaron Marcos Cianni, Andrés Roa, Raúl Lucero y Romina Gavenas, representantes de los Juegos Bonaerenses y áreas provinciales; Matías Coronel, secretario general de Panaderos; Roger Zumpano, subsecretario General del Sindicato de Empleados de Comercio; y Agustín Kolaric, director de Cultura de Almirante Brown. También acompañó Paola Sueldo, Reina de la Fiesta de la Medialuna, orgullosa de representar el oficio que ama.

En el marco de la articulación impulsada por José Antonio Boccanfuso, creador y delegado de la Fiesta, los Juegos Bonaerenses y el Sindicato de Panaderos desarrollarán un taller de recetas rápidas destinado a chicos con discapacidad (PCD), promoviendo el aprendizaje y la inclusión.

Desde los Juegos Bonaerenses destacaron la importancia de generar espacios que integren a la comunidad y amplíen las oportunidades de participación. Por su parte, Matías Coronel resaltó la calidad de la mano de obra panadera marplatense para afrontar el desafío de la medialuna gigante.

A su turno, el subsecretario de SECZA manifestó la importancia para Mar del Plata de esta fiesta popular e identificativa que nos representa hacia todo el país.

Boccanfuso agradeció especialmente a Fernando Maraude y al sector de Punta Mogotes, junto a las instituciones y sindicatos que acompañan esta iniciativa.

“El crecimiento de la Fiesta es el resultado del trabajo colectivo. Nos enorgullece que Mar del Plata tenga una celebración que la represente en todo el país, integrando producción, cultura e inclusión”, expresó.

El 13 y 14 de febrero, Mar del Plata volverá a reunirse alrededor de su identidad, con el desafío de hacer historia y conquistar un nuevo récord mundial.