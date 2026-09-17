El Gobierno nacional consiguió este miércoles dictamen favorable en el Senado para el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y reduce el alcance geográfico de los subsidios al gas, manteniendo el beneficio general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Mar del Plata y otras localidades del Sudoeste Bonaerense como Bahía Blanca quedarían fuera del esquema incorporado en 2021.

De aprobarse la iniciativa, más de un millón de usuarios de distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis dejarían de contar con el beneficio automático. Sin embargo, el proyecto no elimina los subsidios al gas en general, sino que modifica el alcance territorial del régimen y contempla mecanismos de asistencia para determinados hogares vulnerables de las zonas que dejarían de estar incluidas.

El Gobierno sostiene que la modificación permitirá generar un ahorro estimado en $272.000 millones y ordenar el esquema de financiamiento energético. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y, tras el dictamen obtenido este miércoles, quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.

La iniciativa fue analizada en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con la participación de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y del subsecretario de Energía, Damián Sanfilippo.

El tratamiento en el recinto está previsto para la próxima semana, junto con otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la reforma del Banco Central y el Mercado Voluntario de Carbono.

Para Mar del Plata, el avance del proyecto implica un nuevo capítulo en la discusión por la continuidad del beneficio. La Ley 27.637, sancionada en 2021, había ampliado el régimen de Zona Fría a distintas localidades del centro y sur del país.

La eventual sanción de la reforma no significa que desaparezca todo subsidio para los usuarios de estas localidades, sino que se restringe el régimen automático de Zona Fría y se concentra el beneficio territorial en las regiones consideradas originalmente dentro del esquema.

Los argumentos de los funcionarios

La secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, señaló que el objetivo de «es que haya energía en el país y al menor costo posible, eso se logra con mercados donde funcione la competencia y donde la energía refleje sus costos”. y admitió que 1.600.000 usuarios van a perder todo subsidio.

La funcionaria subrayó que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos; no puede haber subsidios generalizados, es injusto”,

“Queremos terminar con esta injustica, lo que se recauda con este fondo no alcanza para pagar este servicio. Este subsidio lo pagan las PYMES, lo tienen que recibir aquellas familias que realmente lo necesitan para pagar las tarifas”, dijo. Al respecto, señaló que «fue una ley para tener votos, pero no tenía racionalidad en el esquema de subsidios para las personas que realmente lo necesitan”

Por su parte, el subsecretario de Energía, Damián Eduardo Sanfilippo, señaló que esta ley aporta “un mecanismo de compensación, es importante que todos los entes provinciales hagan el traslado del costo de la electricidad a los usuarios, porque eso es lo que permite que las distribuidoras después puedan pagar”,

Detalles

El proyecto fija que el subsidio se mantendrán únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y La Puna. También tendrán el subsidios los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta tres canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad. (con información de NA)