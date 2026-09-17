La ciudad se prepara para recibir la nueva estación a puro pop. El sábado 19 de septiembre por la medianoche, Club TRI (20 de septiembre 2650) será el escenario de PLOP Primavera, la clásica fiesta marplatense que este año llega con un condimento especial: festeja sus 20 años de trayectoria con una edición de Dancetería, su propuesta más bailable y nostálgica.

Entradas en venta en https://articket.com.ar/FIESTA-PLOP-EDICION-PRIMAVERA/

Con dos décadas de historia dentro de la escena nocturna de Mar del Plata, Fiesta PLOP se consolidó como una de las citas ineludibles para quienes buscan música en vivo, buena pista y un ambiente under pero masivo a la vez.

En esta edición primavera, la propuesta gira en torno al pop que atravesó generaciones, con hits de Madonna, Kylie Minogue, Michael Jackson, Prince, David Bowie, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Beyoncé, Britney Spears, Dua Lipa, Purple Disco Machine y Lady Gaga, entre otros grandes nombres de la música pop internacional.

Detrás de los platos estará DJ Lean Pzvn, encargado de mezclar esos clásicos con remixes, disco y electropop, para una noche pensada tanto para quienes vivieron esas canciones en su momento como para las nuevas generaciones que las redescubren.

Dancetería es el formato dentro de Fiesta PLOP que apuesta directamente a la pista de baile: música pop de distintas épocas, mezclada en clave de fiesta, sin pausas y con un criterio claro: temas que «todos conocemos de memoria» cruzados con sonidos actuales. Es, según definen sus organizadores, la manera de dar por inaugurada oficialmente la temporada de primavera en la ciudad, con esa energía de «flores, mariposas y noches que empiezan a oler a verano».

Con 20 años de recorrido, PLOP vuelve a demostrar por qué se transformó en sinónimo de fiesta pop en Mar del Plata, y por qué cada cambio de estación tiene, desde hace dos décadas, una banda de sonido propia.