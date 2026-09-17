La astróloga Lorena D’Ercole encabeza esta experiencia junto con la actriz Gisela Cabrera y la música en vivo de Sandra Crivelli. Juntas protagonizarán una propuesta escénica inspirada en el universo creativo y personal de Julio Cortázar. La cita será este sábado 19 de septiembre a las 20:30hs en Casa Chasqui.

Una propuesta para acercarse al universo de Julio Cortázar desde una perspectiva diferente llegará a Mar del Plata este sábado 19 de septiembre a las 20:30hs, en Casa Chasqui, ubicada en la zona del Complejo Universitario.

“El Cielo de Cortázar” es un espectáculo que cruza astrología, literatura, actuación y música en vivo para explorar la vida y la obra del escritor argentino a través de distintos lenguajes.

¿Es una charla de astrología? ¿Un homenaje a Cortázar? ¿Una obra teatral? ¿Un espectáculo musical? La propuesta toma elementos de todos esos universos para construir una experiencia escénica destinada a quienes tengan ganas de descubrir, escuchar y dejarse sorprender.

De la mano de Lorena D’Ercole, la astrología funcionará como una puerta de entrada para indagar en algunos aspectos del universo creativo y personal de Cortázar. A lo largo del encuentro, la actriz Gisela Cabrera realizará intervenciones en diálogo con la astróloga, mientras que Sandra Crivelli acompañará la experiencia musicalizando en vivo algunos poemas del autor.

De esta manera, la palabra, la actuación, la astrología y la música se irán alternando para ofrecer una mirada sensible y original sobre uno de los autores más emblemáticos de la literatura argentina.

No es necesario tener conocimientos de astrología ni haber leído previamente a Cortázar. La invitación es, simplemente, a dejarse llevar por una propuesta en la que el cielo, la literatura y el arte se encuentran.

La experiencia contará, además, con la propuesta gastronómica de Casa Chasqui.

Una cita ineludible para cronopios y apenas soportable para famas y esperanzas.

Información del evento

Sábado 19 de septiembre, a las 20:30

Casa Chasqui – zona del Complejo Universitario, Mar del Plata

La dirección exacta se informará al realizar la reserva.

Entrada anticipada: $17.000

Entrada en puerta: $20.000

Reservas: 223 523-4478