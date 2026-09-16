Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — En el Proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno Nacional mandó a la Cámara de Diputados el martes, en lo que refiere a las partidas de Defensa, diplomacia soberana y logística antártica, destina 3.500 millones de dólares para tres submarinos y fragatas en medio de la tensión que Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

La planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa, que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar operaciones de crédito público, tiene tres ítems. Dos corresponden a la Armada Argentina: 2.300 millones de dólares para la compra de tres submarinos convencionales que se destinarán a la Base Naval Mar del Plata, con un plazo mínimo de amortización de tres años; y 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano, también con amortización mínima de tres años. Tercero el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por 250 millones de dólares.

Los submarinos y las fragatas no figuran entre los proyectos de inversión del ejercicio 2027, que se hagan efectivos depende de que se especifique el financiamiento y de que el Congreso apruebe el presupuesto en su totalidad.

Lo que sí tiene crédito asignado es la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, por 37.616 millones de pesos, que integran el programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

El proyecto también contempla el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de este año, que destina el 10% de lo recaudado por la enajenación, locación o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. En lo que refiere a los activos propios de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa aumenta al 70%.

Entre los ítems, la iniciativa incluye: la compra de un sistema de armas para recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la adquisición de munición para reservas estratégicas y operacionales, y avances en el Plan Satelital de la Defensa, como el desarrollo de tecnologías ópticas, electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación.

También la implementación del Plan de Capacidades Militares, el desarrollo de un Comité de Logística Conjunta y la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.

En materia diplomática, el presupuesto consigna 6.384 millones de pesos a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería, dentro del Programa 23.

Los fondos se utilizarán para llevar a cabo acciones bilaterales y multilaterales ante la ONU y otros foros a fin de continuar con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa también precisa la continuidad de pensiones para veteranos de guerra y la gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Agencia NA