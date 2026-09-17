El Partido Justicialista de General Pueyrredon difundió un comunicado en el que reclamó la “libertad inmediata” de Cristina Fernández de Kirchner y el “fin de su proscripción”, al tiempo que cuestionó el proceso judicial que derivó en su condena y posterior inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bajo el título “Cristina libre: la democracia no admite proscripciones”, el PJ Mar del Plata y Batán sostuvo que la exmandataria es víctima de una persecución impulsada por “grupos hegemónicos” con el objetivo, según expresó, de excluirla de la disputa electoral y disciplinar a la dirigencia política, social y sindical.

El espacio reiteró además su posición de que Cristina Kirchner es inocente y calificó de “ilegal” que permanezca privada de su libertad e inhabilitada para ser elegida mediante el voto popular.

El comunicado también hizo referencia a los argumentos presentados por los abogados de la expresidenta en una conferencia de prensa y sostuvo que la denominada “nueva prueba” incorporada al planteo de la defensa pondría en evidencia, según la interpretación del PJ, la parcialidad del fallo. Por ese motivo, reclamó una respuesta de los organismos judiciales encargados de revisar la condena.

En ese marco, el justicialismo local advirtió sobre lo que considera un impacto institucional de la situación judicial de Cristina Kirchner. “El proceso de la democracia argentina está complicado y condicionado con la injusta prisión y proscripción de Cristina”, afirmó el partido, y reclamó que la dirigencia política se pronuncie sobre el tema. También mencionó la presentación realizada ante organismos de Naciones Unidas como un elemento que, según su interpretación, amplía la dimensión internacional del reclamo.

Finalmente, el PJ de Mar del Plata y Batán reafirmó su postura y volvió a exigir la libertad de la expresidenta y el fin de su inhabilitación política. El documento cerró con las consignas históricas del espacio: “¡No nos han vencido!”, “Patria sí, colonia no” y “Cristina libre”.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad fue dictada en diciembre de 2022 e incluyó seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, distintos sectores políticos han cuestionado o respaldado el fallo y sus consecuencias políticas, en un debate que permanece atravesado por posiciones contrapuestas sobre la actuación de la Justicia y el alcance de las restricciones electorales.