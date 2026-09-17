En sede del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata se desarrolló este miércoles una nueva reunión con referentes de Organización para las Naciones Unidos para la Alimentación y Agricultura (FAO) como parte de las gestiones emprendidas en el proyecto “Iniciativa Puertos Azules” para la terminal marítima marplatense.

Este encuentro es continuidad de la presentación que hace una semana se realizó en el auditorio de la Escuela Nacional de Pesca, ocasión en que se presentaron detalles de esta iniciativa a representantes de más de 80 instituciones públicas y privadas de la ciudad involucradas con la actividad pesquera y portuaria.

Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, recibió en esta oportunidad a representantes de FAO Argentina.

«Seguimos dando pasos firmes en el marco de la iniciativa Puertos Azules”, dijo sobre este plan promovido por FAO donde destacó que «se apuesta a la transformación de terminales pesqueras de todo el mundo en modelos de desarrollo que contemplen procesos productivos sostenibles desde lo social, lo económico y lo ambiental».

El puerto de Mar del Plata tuvo su primer acercamiento con esta iniciativa en 2023 y este año tuvo participación en la última edición de la Expo Smart City, en Santiago del Estero, donde se presentó el modelo de gestión local y el avance de medidas que acompañan los lineamientos de la “Iniciativa Puertos Azules”.

Durante el último encuentro, en la Escuela Nacional de Pesca, quedó abierta la convocatoria a los representantes de los distintos protagonistas de las actividades pesquera y portuaria para que se integren a las comisiones con las que se comenzará a trabajar en conjunto.