Con una deslumbrante alfombra roja por la que desfilaron grandes figuras de la cultura nacional e internacional, la ciudad dio el puntapié inicial a la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La gala de apertura, celebrada en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, estuvo conducida por Teté Coustarot y Guido Zaffora, quienes dieron la bienvenida a una multitud de cinéfilos, profesionales de la industria y autoridades destacadas.

El evento contó con la presencia institucional del Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el Presidente del INCAA, Carlos Pirovano; el Intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el Presidente del EmturyC, Diego Juárez; la Subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; y, a través de un comunicado, el Presidente del Comité Ejecutivo de la FIAPF, Luis Alberto Scalella entre otras autoridades nacionales, provinciales y diplomáticas.

Uno de los momentos más deslumbrantes de la tarde fue el paso de las reconocidas personalidades por la alfombra roja, destacándose la presencia de la gran figura Cecilia Roth, junto a talentos y realizadores como Mercedes Alfonsín, Paola Giannini, Alex Linari, Lorena Muñoz, Emilio Kauderer, Martín Slipak, Andrea Rincón, Malena Sánchez, Agustina Agazzani, Maite Lanata, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Nicolás García Hume, Romina Ricci, Nai Awada, Eial Moldavsky, Victoria Kramer, Diego Páez Vilaró, Sebastián Tato Manusovich, Juanita Molina, Eva De Dominici, Carlos Cuarón, Pamela David, Gastón Dalmau, Gonzalo Demaría, Antonella Kruger, Yassine El Idrissi y Edda Bustamante.

Durante la ceremonia se presentaron los ejes centrales de esta edición: una programación de altísimo nivel con más de 180 títulos, la región nórdica como Invitada de Honor, la incorporación histórica de Ventana Sur Tech vinculando la tecnología con la industria creativa, y el programa de aceleración INCAA Impulsa. El broche de oro institucional estuvo a cargo de los directores artísticos del Festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, quienes introdujeron mediante saludos especiales al director británico Martin McDonagh y a la actriz Mariana Di Girolamo, para luego dar paso a la función de apertura con la proyección del esperado largometraje Caballo Salvaje Nueve.

EL FESTIVAL EN NÚMEROS

55 países participantes.

180 títulos nacionales e internacionales.

500 funciones programadas a lo largo de 10 días de cine.

30.000 entradas vendidas antes del inicio del Festival, igualando anticipadamente el total de localidades comercializadas en toda la edición 2025.

40 funciones agotadas en la previa del arranque.

Procedencia de las localidades: El 35% del público es marplatense y el 65% proviene del resto de la Argentina.

RESEÑA DEL FESTIVAL

El Festival inaugura su 41ª edición reafirmando su lugar entre los grandes encuentros cinematográficos internacionales y como el único festival Clase A de Latinoamérica, con una propuesta artística y cultural plural y abierta que reúne producciones de 55 países y acerca al público diferentes culturas, miradas e historias del mundo.

Mar del Plata y el acompañamiento del sector privado: Esta edición cuenta con un respaldo récord del sector empresario y privado de Mar del Plata, lo que ha permitido alcanzar una presencia y visibilidad inéditas en la ciudad, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y su proyección cultural y turística internacional.

El público y la convocatoria: La respuesta de la audiencia marca un hito sin precedentes: antes de comenzar el Festival ya se despacharon 30.000 entradas —la misma cifra obtenida durante la totalidad de la edición anterior—, reflejando una expectativa descomunal por esta 41ª entrega.