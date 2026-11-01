Con una concurrencia aproximada de 60 mil personas, este sábado se llevó a cabo una nueva edición de los festejos de Halloween, con actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la ciudad y un cierre con el Festival Yeca en calle Olavarría.

La jornada reunió propuestas culturales, experiencias temáticas, música y gastronomía, diseñadas para disfrutar en familia y recorrer de forma gratuita.

En algunos escenarios municipales la fila de personas para acceder a los espectáculos superó los 600 metros, por lo que hubo que extender una hora más el horario de cierre de las actividades programadas. El balance de los comerciantes gastronómicos y emprendedores también fue muy positivo.

Se destacó la masiva participación de marplatenses y turistas, que disfrutaron de las propuestas desarrolladas en Villa Victoria, Villa Mitre, Museo Castagnino, Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Biblioteca Leopoldo Marechal, además del Festival Yeca en la calle Olavarría —desde Rawson a San Lorenzo—, con un corredor gastronómico, feria de emprendedores, distintos números artísticos y bandas en vivo, distribuidas en cinco escenarios al aire libre.

La producción integral estuvo a cargo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), que convocó a más de 50 artistas de la ciudad para otorgarle a cada espacio una temática diferente. Y que también accionó coordinadamente con los comerciantes de la calle Olavarría, para la gestión de los distintos números musicales.