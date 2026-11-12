Después de un miércoles de verano con una máxima de 29.1° las condiciones del tiempo empezarán a cambiar sobre el sudeste bonaerense. Es que el viento cambiará del sector noroeste al este por lo que el aire marítimo predominará en los próximos días aportando humedad y nubosidad.
Entre viernes y sábado el paso de perturbaciones en altura activará tormentas con lluvias de variada intensidad en la región. (El SMN ya emitió un alerta amarillo por este evento).
Hacia el domingo se espera una mejora en el tiempo con temperaturas cercanas a los 20°.
Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo despejado a parcial nublado con lluvias débiles en la noche. Viento leve a moderado del sector noroeste en rotación al este. La temperatura mínima se estima en 15° y la máxima en 23°.
Reporte @sebapagliarino