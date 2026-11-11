El Instituto Ayelén de Mar del Plata se prepara para vivir una jornada especial que combinará la conmemoración del Día de la Tradición con los festejos por sus 45 años de trayectoria educativa.

La propuesta tendrá lugar este jueves, de 10 a 13, en la calle frente a la sede de la institución, con la participación de estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa.

La actividad se desarrollará frente al edificio ubicado en Tripulantes del Fournier 6451, y tendrá como eje el encuentro, la música y la recuperación de las costumbres populares.

La convocatoria invita a las familias a compartir una mañana diferente, en la que los alumnos de los distintos niveles podrán ser protagonistas de una celebración que busca fortalecer los vínculos entre la escuela y su entorno.