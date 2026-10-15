Octubre sigue con condiciones invernales en el sudeste bonaerense. La causa es un anticiclón intenso y casi estacionario sobre el Atlántico Sur, al noreste de Malvinas. Funciona como una pared: frena a las bajas del Pacífico, que quedan detenidas sobre el país y descargan lluvias una y otra vez.

Estas condiciones se mantendrán al menos hasta el fin de semana, momento en el que este bloqueo atmosférico empezará a debilitarse y permitirá una mejora del tiempo con la aparición del sol y un leve repunte de las temperaturas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/sudeste. La temperatura mínima se estima en 8° y la máxima en 13°.

Reporte @sebapagliarino