La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado-, y en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas (FCEyS) y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), llevó a cabo este martes y miércoles la 11° edición de MDP Emprende. Durante las dos fechas, asistieron más de 2.000 personas.

El intendente Guillermo Montenegro participó de la propuesta junto al concejal Fernando Muro, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de Nación, Christian Bauab, y la directora Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalía Fucello.

Con una jornada que reunió a emprendedores, empresarios, instituciones y representantes del ecosistema local, y que contó con charlas, mentorías y espacios de vinculación, el evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. La programación incluyó una variedad de actividades y paneles donde la creatividad, la innovación y las experiencias compartidas fueron protagonistas.

Uno de los momentos centrales de esta edición fue la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que reunió en Mar del Plata a proyectos seleccionados de la Provincia de Buenos Aires. La instancia permitió conocer propuestas emprendedoras y poner en valor iniciativas que buscan desarrollar nuevos productos, servicios y soluciones.

En Emprendimientos Tradicionales con Modelos Innovadores, los ganadores fueron Lactaraq, en la categoría Despegue Emprendedor, y Deseado, en Crecimiento y Expansión. Por su parte, en Emprendimientos Tecnológicos y de Innovación Científica, fueron distinguidos Cura Track, en Despegue Emprendedor, y Agro Alerta (Fase 4), en Crecimiento y Expansión.

La jornada también contó con la final y la entrega de premios de UNMDP INNOVA 2026, a cargo del Centro de Innovación para el Desarrollo Emprendedor Atlantis, que reconoció proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad. Los ganadores fueron Jeremías Juan Ispizua, por Soportes Sanitarios; Gabriela Pagnussat, por Termo ReLeaf; Juan Ignacio Goizueta, por Ar.Chemyst; y Emilio Polo Friz, por Geo IA Mar del Plata, correspondientes a las cuatro categorías del certamen.

La realización del encuentro forma parte del trabajo articulado entre el Municipio, la Universidad y los distintos actores del sector productivo para generar espacios de vinculación y acercar herramientas que acompañen a quienes emprenden y desarrollan proyectos en la ciudad.