A casi un año sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad universitaria de Mar del Plata llevará adelante la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de movilización en defensa de la educación pública y en rechazo al desfinanciamiento del sistema universitario.

La concentración está prevista para las 16 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, desde donde estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y distintos sectores de la comunidad marcharán hacia el centro de la ciudad.

El recorrido establecido será por Funes, Alvarado, avenida Independencia y avenida Luro, hasta llegar al Monumento a San Martín. Según lo informado por los organizadores, se prevén cortes de tránsito entre las 16.30 y las 18.30 para permitir el desarrollo de la movilización.

La protesta tiene como principales ejes el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La convocatoria busca visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones de educación superior y sus consecuencias para el funcionamiento del sistema público.

En la previa de la movilización, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), junto con ADUM, APU, ATE, APUTN, la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y los centros de estudiantes, brindaron una conferencia de prensa en el Complejo Universitario.

Durante el encuentro convocaron a toda la comunidad a participar de la Quinta Marcha Federal Universitaria, brindaron detalles de la convocatoria, el recorrido y la realidad que atraviesan hoy las instituciones de educación superior de todo el país.

Posteriormente, la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, realizó una radiografía rápida de la situación interna que atraviesan las universidades públicas. “Estamos en una situación muy compleja, intentando mantener como siempre las puertas de la universidad abierta porque es lo que tenemos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer hoy es llamar a la comunidad y convocar a esta quinta marcha federal universitaria, que no es una cuestión puramente salarial. El presupuesto no alcanza, no solo a los docentes, a los trabajadores universitarios y a los estudiantes con sus becas, sino que tampoco alcanza para obras“.