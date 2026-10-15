Del 16 al 18 de octubre, el Centro Scout de Ruta 11 reunirá a 1.000 participantes

de 14 a 22 años provenientes de Miramar, Necochea, San Cayetano, Villa Gesell, Pinamar, Maipú, SantaTeresita y de la localidad anfitriona en la cuarta edición del Campamento de Ramas Rover y Caminantes.

El encuentro comenzará el viernes 16 a las 18:00 y se extenderá hasta el

domingo 18 a las 16:00. Es una de las experiencias educativas más importantes del calendario anual de la Zona 17, donde se ponen en práctica valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el servicio a través actividades como proyectos de servicio comunitario y aventura.

Durante el campamento participarán dos grupos de jóvenes protagonistas:

Rama Caminantes (14 a 17 años): Un Rally de Aventura

Los equipos elegirán entre seis rallys, cada uno una marcha con sentido, pensada para desafiar, conectar y transformar. Habrá rappel y escalada en la Sierra de los Difuntos, canotaje en la Reserva Natural Laguna de los Padres, surf en Chapadmalal, un bautismo de buceo en el Bosque Peralta Ramos y un tramo en bicicleta hasta las Canteras Yaraví, en Batán.

El Rally es una oportunidad para aprender haciendo, probar los propios límites físicos en contacto con la naturaleza y adoptar hábitos saludables. Además, busca formar redes de ayuda entre chicos de distintas comunidades, dejando una huella positiva en el lugar.

Rama Rover (18 a 22 años): La Minga

La Minga toma su nombre de una práctica ancestral de trabajo colectivo y solidario. Cada Rover elegirá una de diez mingas y realizará tareas en beneficio de la comunidad, junto a organizaciones y vecinos. Construirán una estufa de masa térmica en Miramar, restaurarán murales en el Faro de la Memoria, pintarán y repararán el hospital de día de salud mental del HIGA y renovarán la

Escuela Rural Nº 8, entre otras propuestas.

Todas ponen en juego el liderazgo, el

compromiso y la reciprocidad, e invitan a valorar la mirada de los pueblos

originarios y su respeto por la naturaleza.

Ambos programas forman parte de la actualización de la propuesta educativa de Scouts de Argentina, impulsada por la Dirección Nacional de Programa de

Jóvenes.

Scouts de Argentina: la asociación civil de educación no formal más grande del país, con más de 75.000 miembros y más de un siglo de trayectoria formando en valores a niñas, niños, adolescentes y educadores voluntarios.